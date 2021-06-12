Koronavirüs Antikor olsa da tedbirli olalım
TÜRKİYE

Antikor olsa da tedbirli olalım

Kovid-19’u atlatanlar ve aşı olan kişiler ‘artık antikor oluşturdum’ düşüncesiyle koruma tedbirlerinden uzaklaşıyor. Prof. Dr. Paşa Göktaş ise “Antikor belirli oranda bir koruma sağlasa bile virüs bulaşını önlemiyor. Sadece ağır ve ölümcül tabloların oluşmasına yönelik bir koruma sağlayabiliyor. Bu nedenle önlemlere dikkat etmekte yarar var” diye uyardı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Antikor olsa da tedbirli olalım​
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Dünya, koronavirüs salgınını yenmek için çalışmalar yürütülürken, vücudumuzun geliştirdiği öz savunma sistemi olan antikorların da önemi her geçen gün artıyor. Gerek Kovid-19 geçiren gerekse aşı olan kişiler ‘artık antikor oluşturdum’ düşüncesiyle koruma tedbirlerinden uzaklaşıyor. Uzmanlar ise bu durumun yanlış olduğunu belirterek, koruma tedbirlerinin sürdürülmesini istiyor.

DİKKAT ETMEKTE YARAR VAR

Kovid-19’a karşı vücudumuzun iki şekilde bağışıklık geliştirdiğini belirten İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Paşa Göktaş, “Kovid-19 infeksiyonunda hem antikor oluşumuna bağlı koruma sistemi hem de T hücrelerine bağlı bağışıklık sistemi harekete geçiyor. Ancak antikor testi pozitif çıkan kişilerin yine de koruma tedbirlerine devam etmesi gerekiyor. Antikor belirli oranda bir koruma sağlasa bile virüs bulaşını önlemiyor. Sadece ağır ve ölümcül tabloların oluşmasına yönelik bir koruma sağlayabiliyor. Bu nedenle önlemlere dikkat etmekte yarar var” diye konuştu.

Paşa Göktaş
Paşa Göktaş

KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR

Kovid-19 hastalığı geçiren veya aşı yapılan kişilerde ortalama 2 ila 6 hafta arasında antikor oluştuğunu kaydeden Prof. Göktaş, enfeksiyonun 14’üncü gününden itibaren üretilmeye başlanan ve kanda kalmaya devam eden IgG antikorunun koruyuculuk süresinin ise kişiden kişiye değişebildiğini söyledi. Bu sürenin ortalama 3-6 ay olduğunu aktaran Göktaş, seyrek olarak ise 6 ayı geçen durumların olduğunu aktardı.

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