Koronavirüs Aşıda iyice hızlandık
TÜRKİYE

Aşıda iyice hızlandık

Türkiye bir taraftan normalleşme adımlarını atarken diğer taraftan aşılama çalışmalarını genişletiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün de şehirlerarası yolcu taşıyanlar, taksi ve dolmuş esnafı ile kargo çalışanları ve kuryelerin aşılarına başlanacağını duyurdu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Aşıda iyice hızlandık
Arşiv

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye, bir taraftan normalleşme adımları atarken bir taraftan da aşılama çalışmalarını genişletiyor. Ocak ayında ilk aşılamanın başladığı günden bugüne kadar 8 grubun aşılaması tamamlandı ve artık toplumsal bağışıklığın oluşması için haziran ayında hızlı aşılama dönemine girildi. Bu dönemde de Türkiye’nin koronavirüs aşılama takviminde yer alan hizmet sektörü başta olmak üzere 16 gruptaki vatandaşlar aşılanıyor.

YENİ GRUPLAR EKLENİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sürekli bilgilendirme yaparak yeni bir grubun daha aşılama kapsamına alındığını duyuruyor. Son bir haftada avukatlar, berber ve kuaförler, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, öğretim üyeleri ve üniversite personelleri, öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşılamaya dahil edildi.

SIRA ULAŞIM VE KARGODA

Koca dün de iki yeni sektörün daha programa dahil edildiğini açıkladı. Önce şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının Kovid-19 aşılamalarının bugünden itibaren başlayacağını duyuran Koca, ardından da “Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da başlıyoruz. Artık iyice hızlandık” açıklaması yaptı. İnsanlarla en fazla temas halinde olan ve en riskli grup olan hizmet sektörünün aşılamasının kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Hizmet sektöründe yer alan vatandaşların aşılanması ile birlikte virüsün yayılım hızının da düşmesi bekleniyor.

BAĞIŞIKLIK ARTACAK

Hizmet sektörün aşılanmasının tamamlanması ile birlikte toplum bağışıklığının da artacağı ifade ediliyor. Uzmanlar, hizmet sektöründe bulunan ve sırası gelen vatandaşların vakit kaybetmeden aşılarını yapmaları konusunda uyarıyor. 3. aşamanın tamamlanması ile aşılamada Türkiye 4. aşamaya geçecek. Bu aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

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