Araştırma ortaya çıkardı: Biontech-Pifzer aşısı koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili mi?

Sağlık Bakanı Koca şehir şehir teşekkür videosu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.