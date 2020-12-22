BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği aşının adı belli oldu: Comirnaty

BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının isminin Comirnaty olarak belirlendiğini duyurdu. Şirket 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini hedeflediklerini açıkladı.

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Özlem Türeci, düzenlendiği basın toplantısında aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirterek çalışmaya ilişkin bilgiler paylaştı. Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

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