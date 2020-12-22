Koronavirüs BioNTech ve Pfizerin geliştirdiği aşının adı belli oldu Comirnaty
DÜNYA

BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği aşının adı belli oldu: Comirnaty

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yönettiği Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının adı Comirnaty olarak belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
BioNTech ve Pfizer şirketleri, Kovid-19 aşılarına 'Comirnaty' adını verdi.
BioNTech ve Pfizer şirketleri, Kovid-19 aşılarına 'Comirnaty' adını verdi.

BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının isminin Comirnaty olarak belirlendiğini duyurdu. Şirket 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini hedeflediklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye övgü: Gereli tedbirler alındı, yaşlılar korundu
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye övgü: Gereli tedbirler alındı, yaşlılar korundu

Özlem Türeci, düzenlendiği basın toplantısında aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirterek çalışmaya ilişkin bilgiler paylaştı. Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması
KORONAVİRÜS
Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması
KORONAVİRÜS
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

Abone Ol Google News
Hugodan altın gol

Hugo'dan 'altın gol'

​Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Kılıçdaroğlunun tehdidine sert cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

​AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Josef Stalin övmek neden suç değil?

Josef Stalin övmek neden suç değil?

​Twitter'da gündem olan Stalin milyonlarca Türk'ün katili.

Ortaylı: Orhan Pamuk ve Elif Şafak okumayın.

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Hastanenin yoğun bakım biriminde yangın çıktı.

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.