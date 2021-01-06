Koronavirüs AB Komisyonu Modernanın koronavirüs aşısına onay verdi
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Moderna'ya onay verildi mi: Moderna aşısı güvenli mi?

AB Komisyonu Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı. EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

"İki milyar doz potansiyel aşı güvence altında"

  • Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupalılar için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2 milyar doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı." ifadelerini kullandı.

Pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştı

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

ABD'de Moderna'nın koronavirüs aşısı tavsiye edildi
KORONAVİRÜS
ABD'de Moderna'nın koronavirüs aşısı tavsiye edildi
  • EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı
KORONAVİRÜS
Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı

AB’de onay verilen ikinci aşı

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu. AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

Moderna'dan koronavirüsün İngiltere'deki yeni türüne karşı açıklama: Aşımız bu türe karşı da etkili
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Moderna'dan koronavirüsün İngiltere'deki yeni türüne karşı açıklama: Aşımız bu türe karşı da etkili
  • AB, daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

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