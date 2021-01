AB Komisyonu Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

"İki milyar doz potansiyel aşı güvence altında"

Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupalılar için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2 milyar doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı." ifadelerini kullandı.

Wir beschaffen sichere & effektive #COVID19 Impfstoffe für die Menschen in Europa.



Wir haben den Impfstoff von @moderna_tx zugelassen, der zweite in der EU.



Europa hat bisher 2 Mrd. Dosen an möglichen Impfstoffen beschafft - mehr als genug für uns alle #StrongerTogether pic.twitter.com/tKXEDGe8yZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştı

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

AB’de onay verilen ikinci aşı

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu. AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

AB, daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.