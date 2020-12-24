Koronavirüs Modernadan koronavirüsün İngilteredeki yeni türüne karşı açıklama Aşımız bu türe karşı da etkili
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Moderna'dan koronavirüsün İngiltere'deki yeni türüne karşı açıklama: Aşımız bu türe karşı da etkili

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi.

Mutasyon paniği
DÜNYA
Mutasyon paniği

"Mevcut verilere dayanıyoruz"

  • Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson
DÜNYA
İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

Abone Ol Google News
Modernadan açıklama

Moderna'dan açıklama

​Koronavirüs aşısı İngiltere'deki yeni türe karşı etkili mi?
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bakan Koca, açıklama yapıyor.
Üç müze <br>yeniden hizmette

Üç müze
yeniden hizmette

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
5 maç men

5 maç men

​Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrası fatura kesildi.
Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

FETÖ'cüler 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında ceza aldı.

UNESCO'ya tokat gibi soru

UNESCO'ya tokat gibi soru

​Cami yıkmak suç değil mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.