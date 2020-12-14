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Koronavirüs Pfizer ve Moderna koronavirüs aşısından servet kazanacak
DÜNYA

Pfizer ve Moderna koronavirüs aşısından servet kazanacak

Tüm dünyanın beklediği aşıyı bulan ilaç şirketleri önümüzdeki yıl içerisinde servet kazanacak. ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın Covid-19 aşılarından 2021 yılında 32 milyar dolar kazanmaları bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Pfizer ve Moderna’nın, Covid-19 aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor.
Pfizer ve Moderna’nın, Covid-19 aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın Covid-19 aşılarından 2021 yılında 32 milyar dolar kazanmaları bekleniyor.

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32 MİLYAR DOLAR GELİR

Korona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile işbirliği yapan Pfizer ve ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen korona virüs aşıları dağıtılmaya başladı. Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak.

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RAPOR YAYINLANDI
Pfizer 2021’de 19 milyar dolar gelir elde edecek
ABD’nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021’de korona virüs aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Pfizer’in 2020’de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 - 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi. Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen Cuma günü Meksika, Pfizer’in korona virüsün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan’ın ardından 5. ülke oldu.
Moderna 13,2 milyar dolar gelir elde edecek
ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD’li biyoteknoloji şirketi olan Moderna’nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı.

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Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli?
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Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli?
Bilim, koronavirüs salgınına aşı ile çare bulmak için adeta seferber oldu. Şu ana kadar üretilen 5 aşıdan 2'si öne çıktı. Bunlardan ilki Çin aşısı, diğeri ise Türk bilim insanlarının öncülük ettiği BionTech ve Pfizer aşısı. Uzmanlara göre, geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısı daha güvenli zira Alman-ABD ortaklığında üretilen aşı mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Bu dünyada oldukça yeni bir teknoloji ve ilerleyen dönemde ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği kestirilemiyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, '-Alman ve Çin aşısı arasındaki farkları 'Neler Oluyor' programında anlattı.


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