Avustralya'da mahsur kalan genç için bakanlık harekete geçti

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor’da forma giyen eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz’ın oğlu Umut Yorulmaz, Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra eğitimine devam etmek için Avustralya’ya gitti. Dönüş için hazırlık yapan Yorulmaz, uçak biletini almasına rağmen koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılmasıyla birlikte bileti iptal oldu ve Avustralya’da mahsur kaldı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi





OYNAT 00:22 Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi. BiP'te paylaş

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İmza kampanyası başlatıldı

Bunun üzerine Yorulmaz, yurda dönebilmek için sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile imza kampanyası başlattı. Yorulmaz’ın bu çağrısını duyan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, harekete geçti. Yorulmaz ile irtibata geçen yetkililer, 7 Mayıs’ta kurtarma uçuşuyla Yorulmaz’ın ülkesine dönmesi için planlama yaptı. Yorulmaz, yurda döndükten sonra ise Sivas’ta 14 gün karantina altına alınacak.

"Bayramı ailemle geçireceğim için çok mutluyum"

2 yıldır Avustralya’da yaşadığını ve ülkesine geri dönmek istediğinde koronavirüs sebebiyle biletinin iptal olduğunu belirten Umut Yorulmaz, “Virüsün yayıldığını zaten haberlerden takip ediyorduk. Fakat tamamıyla virüs burada mart sonu itibariyle ciddileşmeye başladı. Türkiye’ye dönme kararı aldım. Fakat aldığım biletler iptal oldu. Ben de bunlar üzerine Türkiye Melbourne Başkonsolosluğu’na giderek dönmek istediğime dair başvuruda bulundum. Onlar da diğer vatandaşlarla birlikte taleplerimizi Dışişleri’ne ilettiklerini söylediler" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayacağız"

Maddi ve manevi yıpratıcı bir sürecin ardından bir arkadaşımın yanına taşındığını söyleyen Yorulmaz, "Tedbiri elden bırakmayıp evde kalarak bayram sevincini yaşayacağız. Uçuşun ayarlanması ve bu zorlu süreçte bizlere yardım eden Türkiye Cumhuriyeti devletine, tüm Dışişleri Bakanlığı ve elçilik çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.