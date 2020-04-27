Sağlık Bakanlığı Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi!

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da kalan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı. Rusya'da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu'nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı.

Uçak Rusya'da bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşını almak üzere saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek buradan alınıp tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından talebi olumlu karşılanan 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova'ya ambulans uçak gönderildi.

Uçak Rusya'da bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşını almak üzere saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Son hazırlıklar yapıldı

Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu almak için Moskova'ya gidecek ambulans uçak Rusya seferi öncesi Atatürk Havalimanı'nda son hazırlıklarını yaptı. Uçağın son hazırlıkları görüntülendi.

Ambulans uçakta görevli Doktor Fatih Albayrak, sağlık malzemelerini kontrol ederken, uçağın kaptan pilotu Adnan Özdemir de 2,5 saat sürecek Rusya yolculuğu öncesi uçuş kontrollerini tamamladı. Uçak Rusya'da bulunan 24 yaşındaki Türk vatandaşını almak üzere saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Ambulans uçak doktoru Fatih Albayrak.

"Dünyanın her yerinden hasta taşıyoruz"

Ambulans uçak doktoru Fatih Albayrak, şu şekilde açıklamada bulundu:

“24 yaşındaki erkek Türk vatandaşı hastamız Moskova'da akciğerlerinde hava birikmesi nedeniyle hastanede tedavi altında. Hastamız Sağlık Bakanlığımıza Türkiye'ye transferi için müracaatta bulunmuş. Şuan hastamızı almaya gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı bize şu ülkede şu hastamızı şu şartlarda Türkiye'ye getirilmesini istiyor, biz de getiriyoruz. Dünyanın her yerinden hastamızı taşıyoruz."

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"Görevimiz bunu gerektiriyor"

Rusya seferinin kaptan pilotu Adnan Özdemir ise şunları söyledi:

“Uçuş haberi geldikten sonra gerekli izinler alınıyor, planlar hazırlandıktan sonra hazırlığımız yaklaşık bir saat sürüyor. Medikal ekipten onay geldikten sonra havalanıyoruz. Normal şartlarda sadece maske takıyoruz. Koronavirüslü bir hasta olunca özel kıyafetler giyiyoruz. Biraz şartlar zor ama bizim görevimiz bunu gerektiriyor."