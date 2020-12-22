Koronavirüs Bakan Koca Testleri negatif çıksa bile izolasyona alındı
TÜRKİYE

Bakan Koca: Testleri negatif çıksa bile izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4 bin 603 yolcunun ikametleri ve kaldıkları otellerde izolasyona alındıklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınacak tedbirleri duyurdukları hatırlattı.

  • Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu
DÜNYA
Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu

İngiltere Başbakanı Johnson'a ilginç soru: Yurtdışında bizi temsil ediyorsunuz saçlarınız neden hep dağınık?
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson'a ilginç soru: Yurtdışında bizi temsil ediyorsunuz saçlarınız neden hep dağınık?

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson
DÜNYA
İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

Avrupa'da mutasyon paniği: İngiltere'ye uçuşlar askına alınıyor
DÜNYA
Avrupa'da mutasyon paniği: İngiltere'ye uçuşlar askına alınıyor
Abone Ol Google News
Mutasyona karşı da etkili

Mutasyona karşı da etkili

Kovid-19 aşısını bulan Şahin'den mutasyon açıklaması.
Altında ikinci dalga!

Altında ikinci dalga!

​Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi?
Elektrik faturası 75,11 lira ve üzeri olan vatandaşlar şirket değiştirebilir ve pazarlık yapabilir

Tüm yolcular<br>izolasyona alındı

Tüm yolcular
izolasyona alındı

​Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen yolculara ilişkin açıklama.

Çocukları da etkileyecek

Çocukları da etkileyecek

​Koronavirüsün yeni türüne ilişkin kritik uyarı.
Elleri ve ayakları bağlı<br>aç ve susuz 48 saat

Elleri ve ayakları bağlı
aç ve susuz 48 saat

Tek başına ikisini de dövüp dağda bıraktı, çoban bitap halde buldu.
Artık cinayete dönüşüyor

Artık cinayete dönüşüyor

Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek AB'ye tepki gösterdi.
Sen korku<br>nedir bilir misin?

Sen korku
nedir bilir misin?

Polisten kaçtı yakalanınca gözyaşı döktü.
Zehir tacirlerine operasyon

Zehir tacirlerine operasyon

​İstanbul polisi şafak vakti düğmeye bastı.
Elektrikte<br>yeni dönem

Elektrikte
yeni dönem

​Telefon veya internetle abonelik.
Londra’dan kaçış

Londra’dan kaçış

​Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni tip hali paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.