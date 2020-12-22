Bakan Koca: Testleri negatif çıksa bile izolasyona alındı

Dünya

2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike siber tehdit ve uzay çatışması olarak görülüyor

Gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin "biyolojik tehlikeler", "siber tehditler" ve "uzay çatışmaları" olduğu bildirildi. Koronavirüs salgınındaki tek önemli nokta, ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir virüse daha iyi hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu söyleyen Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan; "Siber tehditler ve bu konudaki olası aksamalar, finansal erimeyi, kritik altyapının çökmesini, nükleer ve biyolojik tesislerin aksamasını sağlar. Uzay çöplüğünün hızlı büyümesi ve uzayın askerileştirilmesi, potansiyel risk ve çatışma için tehdit olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.