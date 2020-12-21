Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi Avrupanın hasta adamı Boris Johnson
AVRUPA

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere'ye kapılarını kapadı. Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülke hava ulaşımını durdurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde tüm dünyanın İngiltere'ye kapılarını kapatması yer aldı. İngiliz gazetesi Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz gazetesi Daily Mail &quot;Avrupa'nın hasta adamı Boirs Johnson&quot; manşetiyle çıktı.
İngiliz gazetesi Daily Mail "Avrupa'nın hasta adamı Boirs Johnson" manşetiyle çıktı.

Mutasyona uğrayan virüs nedeniyle neredeyse tüm dünyanın İngiltere'ye kapılarını kapaması İngiliz basınında yer aldı.

Times gazetesi, "Avrupa kapılarını İngiltere'ye kapattı" manşetiyle yayımlanırken Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
DÜNYA
Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu
DÜNYA
Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu

IZTIRAP DAHA SÜRECEK!

Daily Mail, "En kötü Noel, ıztırap daha sürecek gibi gözüküyor" manşetini, Financial Times gazetesi ise "Kontrolden çıkan Covid-19 mutasyonu kısıtlamaların aylarca kalması demek" manşetini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre Guardian gazetesi ise Başbakan Johnson'ın daha önceden harekete geçmesi gerektiğini savundu:

"Covid vakalarındaki yükselişin neden kaynaklandığını tam olarak bilmesi mümkün olmasa da bakanları bir haftadır bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı. Salı günü British Medical Journal ve Health Service Journal dergileri, durumun bu şekilde devam etmesi takdirinde Noel'de planlanan kısıtlamaların devreye sokulmaması halinde bile yılbaşında hastanelerde 19 bin Covid hastasının olacağını tahmin ediyordu; ki bu da nisan ayındaki birinci dalganın zirvesiyle aynı rakam."

Mutasyona uğrayan koronavirüsün bilinmeyenleri: Daha hızlı yayılıyor, aşıyı olumsuz etkilemeyecek
KORONAVİRÜS
Mutasyona uğrayan koronavirüsün bilinmeyenleri: Daha hızlı yayılıyor, aşıyı olumsuz etkilemeyecek

Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor
DÜNYA
Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor

Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı: Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?
HAYAT
Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı: Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?
Abone Ol Google News
Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
Sen gelme Paşinyan

Sen gelme Paşinyan

​Zengezur'da yaşayan Ermeniler geleceğini duyunca yolları kapadı.
100 bin dolar teklif ettiler satmadım

100 bin dolar teklif ettiler satmadım

​Aşık Veysel'in bağlamasına gözü gibi bakıyor.

Tarihi karar

Tarihi karar

​Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geliyor.

Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı<br>talimat verdi

Cumhurbaşkanı
talimat verdi

​İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey Türkiye'ye getirilecek.
Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.
Mutasyon ne kadar tehlikeli?

Mutasyon ne kadar tehlikeli?

​Büyük paniğe neden olan mutasyonun bilinmeyenleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.