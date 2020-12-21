İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

Mutasyona uğrayan virüs nedeniyle neredeyse tüm dünyanın İngiltere'ye kapılarını kapaması İngiliz basınında yer aldı.

Times gazetesi, "Avrupa kapılarını İngiltere'ye kapattı" manşetiyle yayımlanırken Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.

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Daily Mail, "En kötü Noel, ıztırap daha sürecek gibi gözüküyor" manşetini, Financial Times gazetesi ise "Kontrolden çıkan Covid-19 mutasyonu kısıtlamaların aylarca kalması demek" manşetini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre Guardian gazetesi ise Başbakan Johnson'ın daha önceden harekete geçmesi gerektiğini savundu:

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"Covid vakalarındaki yükselişin neden kaynaklandığını tam olarak bilmesi mümkün olmasa da bakanları bir haftadır bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı. Salı günü British Medical Journal ve Health Service Journal dergileri, durumun bu şekilde devam etmesi takdirinde Noel'de planlanan kısıtlamaların devreye sokulmaması halinde bile yılbaşında hastanelerde 19 bin Covid hastasının olacağını tahmin ediyordu; ki bu da nisan ayındaki birinci dalganın zirvesiyle aynı rakam."

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