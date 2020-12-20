Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avrupada mutasyon paniği İngiltereye uçuşlar askına alınıyor
AVRUPA

Avrupa'da mutasyon paniği: İngiltere'ye uçuşlar askına alınıyor

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türü ortaya çıktı. Bu virüs türü yüzde 70 daha hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü 'mutasyon konusunda İngiltere ile irtibattayız' açıklamasını yaptı. Fransa, Belçika ve Hollanda, İngiltere'ye uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladı. Koronavirüsün yeni türünün Avrupa genelinde yayılmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı iddia ediliyor.
İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı.

Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını aktardı.

  • İngiltere hükümeti, başkent Londra, doğu ve güneydoğuda görülen vaka artışları nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemler devreye soktu.

DSÖ: İNGİLTERE İLE İRTİBATTAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

AVRUPA ÜLKELERİ İNGİLTERE'YE UÇUŞLARI YASAKLADI

Fransa, Belçika, Almanya ve Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Abone Ol Google News
Dijital İmparatorluklar Çağı

Dijital İmparatorluklar Çağı

​Dünyanın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya.
Kendime lanet ediyorum

'Kendime lanet ediyorum'

Sokağa çıkma kısıtlamasında yakalandı, verdiği tepki şaşırttı.
Bardakçıdan Türkçe Kuranlı kadın semazenli sözde Şeb-i Arus düzenleyen İBBye tepki: Sırada İstiklal Mahkemeleri mi var?

Tüyler ürperten görüntüler

Tüyler ürperten görüntüler

İran'da koronavirüs cenazeleri böyle yıkanıyor...

Gaziantep'ten<br>acı haber

Gaziantep'ten
acı haber

Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Avrupa yönünü<br>Türkiye'ye çevirdi

Avrupa yönünü
Türkiye'ye çevirdi

​52 milyon lira bütçeli projede iki bin kişi istihdam edildi.

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

​Temizlik görevlisine söyleyince ortaya çıktı.
Dünyadan<br>haberleri yok!

Dünyadan
haberleri yok!

​Teknoloji ve interneti reddediyorlar...

Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.