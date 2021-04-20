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Koronavirüs Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri duyurdu. Sosyal medyadan grafik paylaşan Bakan Koca, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısının en çok arttığı illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."

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