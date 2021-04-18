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Koronavirüs Türkiyenin 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Türkiye'de 18 Nisan günlük ölü ve vaka sayıları açıklandı

Türkiye'nin 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Koronavirüs tablosunda tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş başladı, ölü sayısındaki artış ise dikkat çekti. İşte 18 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika koronavirüs haberleri: Türkiyede 18 Nisan günlük ölü ve vaka sayıları açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

18 Nisan koronavirüs tablosu.
18 Nisan koronavirüs tablosu.

Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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