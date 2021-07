​Bayrama kadar yüzde 70 aşılama

Türkiye, aşılamada 55 milyon doza dayandı. Sadece birinci dozu olan kişi sayısı 36 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’na kadar aşılanması gereken 62 milyon 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70’inin - yani 42-43 milyon kişinin - en az 1 doz aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Koca, başta aşılama çalışmaları olmak üzere salgınla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bayramın hareketliliğin yoğunlaşacağı bir dönem olduğunu söyleyen Koca, “Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70’inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

3 İLDE 3 KİŞİDE DELTA PLUS

Bakan Koca, Hindistan’da ortaya çıkan “Delta Plus” varyantının da Türkiye’de görüldüğünü duyurdu. Koca, “Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara’da yok. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil” dedi. Koca, Delta varyantının ise 30 ilde 284’e ulaştığını kaydetti.

TURİSTLERDEN ANTİJEN YA DA PCR İSTİYORUZ

Türkiye’ye gelen turistlere yönelik alınan kararlara ilişkin soru üzerine ise Koca, “Aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Biliyorsunuz 6 ülke için uçuşları kapattık, Pakistan ve Afganistan için de karantina devam ediyor. Ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz, her halükarda PCR istiyoruz” yanıtını verdi.

Stok sorunu yok

Bakan Koca, Türkiye’ye toplam 35,5 milyon doz Biontech aşısı geldiğini, bugün 1,5 milyon doz daha geleceğini söyledi. Koca, “Elimizde de 8 milyona yakın aşı var. Zaten bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı gelecek. Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor. Elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac’la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu. Gelmeye devam ediyor. Geleceklerle 37 milyon olacak. Elimizde Sinovac da var” ifadelerini kullandı. Koca, Biontech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in bayramdan sonra Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Renk renk aşı haritası

Günlük Kovid-19 vakalarına ilişkin tabloda değişikliğe gidilmesiyle ilgili Koca, “Şu an odaklanılması gereken konu aşı. Bu çerçevede tüm illeri aşılama yüzdesine göre sınıfladık. Yüzde 75’in üzeri mavi, yüzde 65’in üzeri sarı, yüzde 55’in üzeri turuncu, yüzde 55’in altındakilerin ise kırmızı şeklinde. Dolayısıyla bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görmüş olacaklar. Bunu hem sağlık kuruluşlarımız hem mülki amirler hem de vatandaş görerek harekete geçiyor olmalı” diye konuştu.

Üçüncü doz 50 yaş altına inecek

Gönüllüler, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne üçüncü dozun açıldığını hatırlatan Koca, “50 yaşı belki Bilim Kurulu’nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız” dedi. Koca, geçici koruma altındaki kişilerin aşılanıp aşılanmadığıyla ilgili soru üzerine “Aşılanıyorlar. Geçici olan, bir şekilde oturumu olan, kaydı olan herkes aşılanıyor” diye konuştu.

Bu ciddi bir iş ama cezaya gerek yok

Kütahya Otogarı’nda kurulan Kovid-19 aşı alanında mizahi tavırla mizahi tavırla vatandaşları aşı olmaya çağıran sağlık personeliyle ilgili başlatılan idari soruşturmaya ilişkin Bakan Koca, “Bakanlık olarak, sağlık çalışanları olarak işimizi ciddiyet ve hassasiyetle yapıyor olmalıyız. Ama bu anlamdaki yaklaşım cezalandırılmalı mı? Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Vakalar İstanbul’da arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz’da Ankara ve İzmir’de azaldı, İstanbul’da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi. Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir’de azalırken İstanbul’da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara’da 71,99, İstanbul’da 54,60, İzmir’de 23,51 oldu. Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara’da 83,64, İstanbul’da 54,30, İzmir’de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.