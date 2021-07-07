Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte toplam aşı dozu 1 milyonun altında kaldı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, son 24 saatte 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandığını duyurdu.

Bakan paylaşımında, "Yarın randevu alın, koronavirüse karşı şartları siz de lehinize çevirin" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

Bugün 863 Bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19’a karşı şartları siz de lehinize çevirin! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

1 milyon dozun altında kaldı

Bir önceki gün, yurt genelinde 1 milyon 81 bin doz aşı uygulanmıştı.

Toplam doz 55 milyon sınırında

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, Toplam yapılan aşı dozu sayısı 54 milyon 618 bin 378 oldu.

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Birinci doz aşısını olanların sayısı 36 milyon 611 bin 160, ikinci doz olanların sayısı ise 16 milyon 60 bin 537 oldu.

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