Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Son 24 saatte toplam aşı dozu 1 milyonun altında kaldı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte toplam aşı dozu 1 milyonun altında kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 863 bin 433 doz aşı yapıldığını açıkladı. Bir önceki güne oranla geride kalan aşı rakamlarına ilişkin Bakan Koca, "Yarın randevu alın, koronavirüse karşı şartları siz de lehinize çevirin" dedi.

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​Bakan Koca duyurdu: Son 24 saatte toplam 863 bin doz aşı yapıldı | Türkiyede kaç kişi aşılandı? İkinci doz olan kişi sayısı kaçtır?
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, son 24 saatte 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandığını duyurdu.

Bakan paylaşımında, "Yarın randevu alın, koronavirüse karşı şartları siz de lehinize çevirin" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

1 milyon dozun altında kaldı

Bir önceki gün, yurt genelinde 1 milyon 81 bin doz aşı uygulanmıştı.

Toplam doz 55 milyon sınırında

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, Toplam yapılan aşı dozu sayısı 54 milyon 618 bin 378 oldu.

Birinci doz aşısını olanların sayısı 36 milyon 611 bin 160, ikinci doz olanların sayısı ise 16 milyon 60 bin 537 oldu.

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