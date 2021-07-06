Koronavirüs Türkiyenin 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Salgının seyri değişiyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Salgının seyri değişiyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 37 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 5 bin 299 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"Salgının seyri değişiyor"

Öte yandan, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, salgının seyrinin değiştiğine dikkati çekti.

Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Abone Ol Google News
Komünist fantezisi Küba

Komünist fantezisi Küba

​Sürekli övdükleri ülkede internet dahi yok.
Üç bin atık malzemeyi birleştirdi

Üç bin atık
malzemeyi birleştirdi

​Tam 2 yılda yaptı: 50 bin lira değer biçti.
Tablo umut veriyor

​Aşılama hız kesmiyor, vaka sayısı aynı seviyede.

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.