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Koronavirüs Beylikdüzünde hastanede koronavirüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
İSTANBUL TÜRKİYE

Beylikdüzü’nde hastanede koronavirüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı

Beylikdüzü’nde hastanede koronavirüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı

İstanbul Beylikdüzü'nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun koronavirüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darp etti. Öfkesini kontrol edemeyen hasta, dışarı çıkıp aracından silah alarak saldırmak istedi.

Haber Merkezi İHA
Beylikdüzü’nde hastanede koronavirüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
Doktorun koronavirüs testi talebi üzerine tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu.

İstanbul'daki olay, önceki gün Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddialara göre, S.B. isimli hasta daha önce 2 kez boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Olay akşamı yeniden hastaneye gelen adama doktor koronavirüs testi olmasını talep etti. Doktorun bu talebi üzerine aralarında tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu.

Beylikdüzü’nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
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Beylikdüzü’nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
Beylikdüzü'nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun korona virüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darp etti. Öfkesini kontrol edemeyen hasta, dışarı çıkıp aracından silah alarak saldırmak istedi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı. Bu sırada hastane çalışanları ve kapıdaki görevliler araya girerek S.B.’nin içeriye girmesine engel oldu.

Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı.
Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı.

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Beyaz kod verildi

Acil de yaşanan olayın akabinde saldırıya uğrayan doktor emniyete ‘beyaz kod’ çağrısında bulundu. Çağrının üzerine polis ekipleri hastane önüne gelerek adamı gözaltına alındı.

S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.B. hakkın hastane çalışanları ve doktorun da şikayetçi olması üzerine yasal işlem başlatıldı.

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