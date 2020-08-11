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Sağlık çalışanlarına şiddet durdurulamıyor: Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve darp olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ağrı'da Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sinan Doğan, acil servis yanında kurulan koronavirüs çadırında, sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Buru kırılan Doğan, sosyal medyadan saldırıya tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Şiddete maruz hemşire, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şiddete maruz hemşire, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., koronavirüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için koronavirüs çadırına gönderildi.

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Kanlar içinde kaldı

Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, koronavirüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu.

Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
GÜNDEM
Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
  • Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, covid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.

Korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü
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Korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü
İstanbul'da, Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

Daha önce de saldırıya uğramış

Sinan Doğan, geçen mart ayında da acil servise getirilen Ramazan D.'nin (23) yakınlarının saldırısına uğramıştı. Doğan ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu'nu darp eden 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı
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Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı
İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.


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