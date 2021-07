Bilim Kurulu üyesi rakam vererek duyurdu: Maske şemsiye gibi cebimizde olacak

1-Delta Plus varyantı nedir? Şu ana kadar hangi ülkelerde tespit edildi?<br> <br> Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr Canan Külah:<br> <br> Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip. Bu, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta'ya bu mutasyonun eklenmesiyle 'plus' olarak adlandırıldı.<br> <br> Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Atakent:<br> <br> Delta Plus varyantı ilk olarak Nisan 2021'de Hindistan'dan bildirildi. Hindistan'da 6 farklı bölgeden 40 örnekte tespit edildi. Hindistan'a ek olarak ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya dahil olmak üzere 9 diğer ülkeden de bildirilmiş durumda.