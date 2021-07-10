Eşek sırtında aşı oldu

Sağlık Bakanı Koca: Gerekirse vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşılayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Aşılamada yeni bir uygulamaya geçileceğini ifade eden Bakan Koca, toplumsal bağışıklığı sağlamak için 'Gerekirse vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşılayacağız' dedi. Sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üzeri vatandaşların üçüncü doz aşıları istediği şekilde olabileceğini vurgulayan Bakan Koca, 'Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.' dedi.