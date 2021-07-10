Koronavirüs Eşek sırtında aşı oldu
TÜRKİYE

Eşek sırtında aşı oldu

Yurt genelinde Koronavirüs'e karşı aşılama seferberliğinde birbirinden ilginç haberler ve görüntüler geliyor. Amasya'da 75 yaşındaki Hatice nine eşek sırtında aşı yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
Korona aşılama... Eşek sırtında aşı oldu
Hatice Gökçe, eşekten inmeden Covid-19 aşısını oldu

Amasya’da Hatice Gökçe (75), eşek sırtında geldiği köydeki aşı noktasında Covid-19 aşısı yaptırdı. Gökçe, sağlık çalışanlarına şiirle teşekkür etti.

Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı ‘Bayrak’ adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti.
DHA
Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı ‘Bayrak’ adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avşar köyünde aşı çalışması yaptı. Kurulan aşı noktasına eşek sırtında gelen Hatice Gökçe, hayvanın üzerinden inmeden Covid-19 aşısını oldu. Gökçe, sağlık çalışanlarına kendi yazdığı ‘Bayrak’ adlı şiiri okuyarak, teşekkür etti.

Eve sipariş aşı
KORONAVİRÜS
Eve sipariş aşı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
DHA
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu anlardan görüntüler, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından "Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz" notuyla paylaşıldı.

Aşı seferberliği
KORONAVİRÜS
Aşı seferberliği
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