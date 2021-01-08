Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Turan Halkımız yeni yıl kısıtlamasına uymuş görünüyor artış yok
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Halkımız yeni yıl kısıtlamasına uymuş görünüyor artış yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, yeni yıl üzerinden 7 gün geçtiğini, yansımasının 10-15 gün sonra görülebileceğini söyleyerek, "Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, Ankara Şehir Hastanesi'nde günlük Covid-19 başvurularının sayısının 3 binlerden 100'ün altına düştüğünü söyledi.

  • Prof. Dr. Turan, "Sayılarda çok ciddi anlamda azalma yaşanıyor. Bunda özellikler kısıtlamaların etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ben halkımızın duyarlılığının çok arttığını düşünüyorum. Bu nedenle sağlık çalışanları olarak onlara minnettarız. Hem acil servislere hem yoğun bakımlara kabul ettiğimiz hasta sayılarında ciddi azalma oldu. Bu da hepimiz için sevindirici bir haber" dedi.

Araştırma ortaya çıkardı: Biontech-Pifzer aşısı koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili mi?
KORONAVİRÜS
Araştırma ortaya çıkardı: Biontech-Pifzer aşısı koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili mi?

'KURALLARA DAHA DİKKAT ETTİLER'

Prof. Dr. Turan, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının faydasının çok görüldüğünü belirterek, "Özellikle benim kişisel görüşüm; restoranlarda toplu bir araya gelmeler çok sık olarak yaşanıyordu. Bunların olmayışının etkilerinin yansıdığını düşünüyorum. Yine özellikle halkımızın da duyarlılığının arttığını düşünüyorum. Daha dikkatli oldular, kurallara daha dikkat ettiler. Çünkü hepimiz bu süreç içerisinde çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Çok kötü bir virüs ile mücadele ediyoruz. O nedenle halkımızın da son aylarda duyarlılığının arttığını düşünüyorum" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı: Kimse evinize gelip 'size aşı uygulayacağız' demez
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyelerinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı: Kimse evinize gelip 'size aşı uygulayacağız' demez

'ARTIŞ YOK'

Yeni yıldaki kısıtlamaların etkisiz henüz görülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Turan, "Yeni yılın üzerinden 7 gün geçti. O nedenle bunun yansımasını 10-15 gün sonra görebiliyorsunuz. Şu an hasta sayılarında bir artış yok. Bu sevindirici. Demek ki halkımız 4 günlük o kısıtlama dönemine harfiyen uymuş görünüyor. Şu an için en azından hasta sayısında bir artış söz konusu değil. Önümüzdeki hafta değerlendirmeyi tekrardan yapacağız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın aşı açıklaması: Dozunu azaltmak mümkün değil
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın aşı açıklaması: Dozunu azaltmak mümkün değil

Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı nakliye firması sahibi konuştu: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
GÜNDEM
Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı nakliye firması sahibi konuştu: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.