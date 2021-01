Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı nakliye firması sahibi konuştu: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşıların son uygulayıcısı olarak soğuk zincir takibinden de sorumlu aşı görevlilerinin olduğuna işaret eden Gürsel Özer, Bizim buzdolaplarımızın çok etkin bir takip sistemi var. Biz aşıları 2-8 derece arasında saklıyoruz (Kovid aşısı da inaktif virüs aşısı olduğu çin bu koşullarda saklanabilecek). Bu aşılar için ideal ısıyı her an nasıl sağlıyoruz? Biz her zaman burada (ASM) değiliz. Bunun bir sistem tarafından sürekli kontrol ediliyor olması lazım. İşte bu kontrol sistemi de Türkiye'de var. Aşı Takip Sistemi diyoruz buna. Buzdolaplarında, ısı kontrolünü anlık olarak sağlayan ve Ankara'daki merkezden takip edilebilmesine imkan veren data akışını sağlayan cihazlarla yapılıyor bu. Isıda herhangi bir oynama olduğu zaman, o merkezden hangi ASM'deki buzdolabında sorun varsa o ASM'nin aşı sorumlusuna anında ulaşılıyor ve gelip buzdolabına anında müdahale edilmesi sağlanıyor. O anlamda özellikle soğuk zincir konusunda da aşılama oranlarında olduğu gibi Avrupa'da ilk sıralarda olan bir ülkeyiz. Aşı Takip Sistemi Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir ASM'de dahi var. Diyelim ki soğuk zincirde bir kırılma oldu ki bu türdeki aşılar genelde ısıdan değil düşük derecedeki donmalar nedeniyle bozulur, o aşılar etkinliğini yitirmiş olarak kabul edilir, kayda alınır ve imha edilir ifadelerini kullandı.