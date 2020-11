Bilim kurulu üyesi uyardı: Sert tedbirler her an gelebilir Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında alınan tedbirlerin bir haftadır uygulandığını belirterek, "Eğer bu tedbirler hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir" dedi.

Haber Merkezi 28 Kasım 2020, 11:28 Son Güncelleme: 28 Kasım 2020, 11:34 DHA