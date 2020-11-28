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Koronavirüs Beyoğlunda rezalet görüntüler Kaçak gece kulübüne koronayı hiçe sayarak çılgınlar gibi eğlenirken yakalandılar
TÜRKİYE

Koronavirüs haberleri: Beyoğlu’nda tedbirleri hiçe sayan kaçak gece kulübüne korona baskını

Beyoğlu’nda rezalet görüntüler: Kaçak gece kulübüne koronayı hiçe sayarak çılgınlar gibi eğlenirken yakalandılar

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlence yapılan kaçak gece kulübüne polis baskın yaptı. İçeride 29 müşterinin bulunduğu gece kulübünde çılgınlar gibi eğlenen müşteriler ile işletme sahiplerine toplamda 150 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu'nda gece kulübüne polis baskını.
Beyoğlu'nda gece kulübüne polis baskını.

İstanbul Beyoğlu’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı.

İHA
Beyoğlu'nda gece kulübüne polis baskını.

ARTAN VAKLAR DA KORKUTMADI ÇILGINLAR GİBİ EĞLENİRKEN YAKALANDILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne ise polis baskın yaptı.

Korona kuyruğu
KORONAVİRÜS
Korona kuyruğu
  • Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

İHA
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