Koronavirüse karşı yeni tedbirler alacağız ​

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Yoğun talep var

Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu’nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

“Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımız’ın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

FİZİKİ ALTYAPI SIKINTIMIZ YOK

Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya’da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım.”

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AŞI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şunları söyledi:

“Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela benim Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı’yla Sağlık Bakanım’ın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kanal İstanbul ihale safhasında

Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık yapacağının hatırlatılması üzerine, kendisinin Varlık Fonu’nun resmen başkanı olduğunu ifade etti. Daha önce belli periyotlarla aldıkları kararları bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunda fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar Emiri’nin Türkiye ziyareti, aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

YOĞUN ŞEKİLDE TALEP ARTIYOR