​Bir yılda hayatımız değişti​

Çin’de ortaya çıkıp dünyayı sarsan Kovid-19, toplumsal yaşamda radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Önlemler silsilesi pandeminin seyrine göre sıkılaştırılıp gevşetilirken kontrollü sosyal hayat ve son olarak 1 Mart’ta başlayan ‘yerinde karar’ dönemi ile insanlar birçok ilkle tanıştı. İşte 11 Mart’ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından hayatımıza giren değişiklikler:

KORONAVİRÜS Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz

-Salgından korunmanın en önemli yolu maske takmak oldu. Dışarıda ve toplu yerlerde maske takmak zorunlu hale geldi. -Koronanın bulaşmasını engellenmek için 1,5 metrelik fiziksel mesafe şartı konuldu. El sıkışma ve sarılma hayatımızdan çıktı.

İLAÇ KULLANIMI AZALDI

-Kısıtlamalar ve evde izolasyon nedeniyle sosyalleşme azaldı. -Evler, okul ve iş yerine dönüştü. Uzaktan eğitim hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. -Kamu kuruluşları ve özel sektör esnek çalışmaya gitti. Evde ofis dönemi başladı. -Devlet, şirket, diplomasi olmak üzere her alanda toplantılar online yapıldı. -Sanal alışveriş arttı. -Ulaştırma ve kargo sektörü altın çağına geçti. Kuryelik yeni iş ve istihdam alanı olarak ortaya çıktı. -Yüz binleri buluşturan futbol, basketbol gibi spor dalları seyircisiz oynandı. -Dini ve milli bayramlar en az temasla kutlandı. -Kolonya ve dezenfektan günlük hayatın vazgeçilmezleri oldu. -Grip başta olmak üzere bazı mevsimsel hastalıkları azalttı. -Bu nedenle ilaç kullanımı da azaldı.

KORONAVİRÜS Çok yüksek riskli ilde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak

İNTERNET KULLANIMI ARTTI

-Halk, geçmiş yılların aksine sadece ciddi rahatsızlıkları sonucu hastanelerin kapısını çaldı. -Organik ve bitkisel ürünlere talep arttı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterildi. -Ailelerde özellikle de çocuklarda teknoloji bağımlılığı arttı. Telefon-internet-sosyal medya kullanımı zirve yaptı. -Hem kısıtlamalar hem de virüs korkusu nedeniyle dışarıda yeme içme azaldı. -Beslenme alışkınlıkları değiştirdi. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik yüzünden kilo problemleri ortaya çıktı. -Umre ve hac ibadetleri gerçekleşmedi. -Genel ve bölgesel sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. -Virüs korkusu ve stresi kaygı, depresyon, panik atak gibi psikolojik, teknoloji yoğun bir hayat göz rahatsızlıklarını artırdı.

REKLAM