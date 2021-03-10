Koronavirüs Bir yılda hayatımız değişti
TÜRKİYE

​Bir yılda hayatımız değişti​

Bir yılda hayatımız değişti

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edilmesinin üzerinden geçen 1 yılda hayatımızda köklü değişiklikler oldu. Maske, mesafe, hijyen gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Eğitimden işe her alanda hayat internete girdi. Kargo sektörü altın çağını yaşadı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de ortaya çıkıp dünyayı sarsan Kovid-19, toplumsal yaşamda radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Önlemler silsilesi pandeminin seyrine göre sıkılaştırılıp gevşetilirken kontrollü sosyal hayat ve son olarak 1 Mart’ta başlayan ‘yerinde karar’ dönemi ile insanlar birçok ilkle tanıştı. İşte 11 Mart’ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından hayatımıza giren değişiklikler:

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-Salgından korunmanın en önemli yolu maske takmak oldu. Dışarıda ve toplu yerlerde maske takmak zorunlu hale geldi. -Koronanın bulaşmasını engellenmek için 1,5 metrelik fiziksel mesafe şartı konuldu. El sıkışma ve sarılma hayatımızdan çıktı.

İLAÇ KULLANIMI AZALDI

  • -Kısıtlamalar ve evde izolasyon nedeniyle sosyalleşme azaldı. -Evler, okul ve iş yerine dönüştü. Uzaktan eğitim hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. -Kamu kuruluşları ve özel sektör esnek çalışmaya gitti. Evde ofis dönemi başladı. -Devlet, şirket, diplomasi olmak üzere her alanda toplantılar online yapıldı. -Sanal alışveriş arttı. -Ulaştırma ve kargo sektörü altın çağına geçti. Kuryelik yeni iş ve istihdam alanı olarak ortaya çıktı. -Yüz binleri buluşturan futbol, basketbol gibi spor dalları seyircisiz oynandı. -Dini ve milli bayramlar en az temasla kutlandı. -Kolonya ve dezenfektan günlük hayatın vazgeçilmezleri oldu. -Grip başta olmak üzere bazı mevsimsel hastalıkları azalttı. -Bu nedenle ilaç kullanımı da azaldı.

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İNTERNET KULLANIMI ARTTI

-Halk, geçmiş yılların aksine sadece ciddi rahatsızlıkları sonucu hastanelerin kapısını çaldı. -Organik ve bitkisel ürünlere talep arttı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterildi. -Ailelerde özellikle de çocuklarda teknoloji bağımlılığı arttı. Telefon-internet-sosyal medya kullanımı zirve yaptı. -Hem kısıtlamalar hem de virüs korkusu nedeniyle dışarıda yeme içme azaldı. -Beslenme alışkınlıkları değiştirdi. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik yüzünden kilo problemleri ortaya çıktı. -Umre ve hac ibadetleri gerçekleşmedi. -Genel ve bölgesel sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. -Virüs korkusu ve stresi kaygı, depresyon, panik atak gibi psikolojik, teknoloji yoğun bir hayat göz rahatsızlıklarını artırdı.

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