Koronavirüs Çok yüksek riskli ilde kırmızı alarm 24 saat süreyle sorgulanacak
TÜRKİYE

Çok yüksek riskli ilde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak

Çok yüksek riskli ilde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı ek tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılacak, öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları kararı alındı.

Haber Merkezi AA
İl giriş ve çıkışlarında HES kodu sorgulaması yapılacak.
İl giriş ve çıkışlarında HES kodu sorgulaması yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul toplantısında, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında bazı ek tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

24 saat süreyle HES kodu sorgulanacak

"İlimiz genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli uyarıcı bilgilendirmenin yapılmasına karar verilmiştir. Kurulumuzca ayrıca il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılmasına, öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları karara bağlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının azaltılmasına yönelik kent genelinde ilgili kuruluşlarca çeşitli yöntemlerle bilgilendirmeler yapılmasına ve kolluk kuvvetlerince denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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