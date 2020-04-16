Koronavirüs Birleşmiş Milletlerden flaş açıklama Koronavirüs yüz binlerce çocuğun ölümüne neden olabilir
DÜNYA

Birleşmiş Milletler'den flaş açıklama: Koronavirüs yüz binlerce çocuğun ölümüne neden olabilir

Koronavirüs salgını yüzünden çocukların yetersiz beslenme ve aile içi şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Antonio Guterres
Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların yetersiz beslenme ve aile içi şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir.'' uyarısında bulundu.

Guterres, Kovid-19 salgınının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Dünya genelinde neredeyse çocukların tamamının okula gidemediğine dikkati çeken Guterres, bazı okulların uzaktan eğitim sunduğunu ancak herkesin bu imkana sahip olmadığını söyledi.

Guterres, internetin pahalı ve yavaş olduğu ülkelerdeki çocukların ise dezavantajlı konumda bulunduğunu vurguladı.

Besinlerini okul yemeklerinden alıyorlardı

310 milyon öğrenicinin, yani dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık yarısının, günlük düzenli besin kaynağı için okul yemeklerine bel bağladığını ifade eden Guterres, Kovid-19 salgınından önce bile birçok çocuğun kabul edilemeyecek oranda yetersiz beslenme ve büyüme geriliğiyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

  • Guterres, çocukların karantinada aynı zamanda aile içi şiddet, istismar kurbanı ve tanığı olduğuna da dikkati çekerek, kız çocuklarının okulu bırakma ve erken gebelik olasılıklarına karşı uyarıda bulundu.

İnternette maruz kalınabilecek şiddet ve istismara da dikkat çeken Guterres, sosyal medya şirketlerinin çocukların korunması için özel bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Çocuk felci askıda, kızamık durduruldu

Salgın nedeniyle çocuk felci aşılarının askıya alındığını ve 23 ülkede kızamık aşılarının durdurulduğunu bildiren Guterres, hastanelere aşırı yük bindiği için çocukların sağlık sistemlerine erişimin de azaldığını dile getirdi.

Genel Sekreter Guterres, ''Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre, geçen yıl aşırı yoksullukla karşı karşıya olan yaklaşık 386 milyon çocuğa salgınla beraber 42 ila 66 milyon yeni çocuk daha eklenebilir.

Kovid-19 salgını yüzünden okulların kapandığı 188 ülkede, 1,5 milyar çocuk ve genç de eğitime ara vermek zorunda kaldı.

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı
KORONAVİRÜS
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 125, vaka sayısı 4 bin 801
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 125, vaka sayısı 4 bin 801

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini aştı
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini aştı
Abone Ol Google News
Yüz binlerce çocuk ölebilir

Yüz binlerce çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.

İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.

Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Motorine<br>büyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.
Bir yıldan<br>önce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.
Bravo maskeli kahramanlar

Bravo maskeli kahramanlar

​Koronayı yener yenmez yeniden göreve koştular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.