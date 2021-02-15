Koronavirüs C vitamini ile çinko koronavirüsle savaşta fayda sağlamıyor
TÜRKİYE

'C vitamini' ile 'çinko' koronavirüsle savaşta fayda sağlamıyor

'C vitamini' ile 'çinko' koronavirüsle savaşta fayda sağlamıyor

ABD’li bilim insanları John Hopkins Üniversitesinden Dr. Erin Michos ve Houston Metodist Hastanesi’nden Dr. Miguel Cainzos-Achirica, geçen Cuma günü kaleme aldıkları bilimsel makalede, C vitamini ile çinko takviyelerinin koronavirüsle savaşta hiçbir fayda sağlamadığını açıkladı. Dr. Michos, 214 koronavirüs hastası üzerinde yapılan klinik çalışma sonuçlarına baktıklarını ve araştırmaya daha fazla devam etmeye gerek duymadıklarını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD’li bilim insanları, grip olan kişilere verilen ve iyileşmede fayda sağlayan C vitamini ile çinkonun koronavirüs hastalarında fayda sağlamadığını açıkladı. Çalışmayı yürüten Dr. Erin Michos ile Dr. Miguel Cainzos-Achirica, ön çalışma sonuçlarında elde ettikleri verilere baktıklarında bilimsel araştırmayı daha ileri taşımanın gereksiz olduğu kanaatine vardıklarını belirtti.

KORONAVİRÜS HASTALARINDA BELİRTİLER AZALMADI

Klinik deneyde, evde tedavi edilen 214 koronavirüs hastası 4 gruba ayrıldı. Bir gruba, C vitamini, ikinci gruba çinko üçüncü grubuna da hem C vitamini hem de çinko takviyesi verildi. Son gruba ise standart bakım ve tedavi uygulandı, takviye C vitamini ve çinko verilmedi.

  • Araştırma sonucunda C vitamini ve çinkoyu kombinasyon olarak veya tek olarak kullanan koronavirüs hastalarının belirtilerinin azalmadığı gözlemlendi.

ŞİDDETLİ YAN ETKİ GÖZLEMLENDİ

Yüksek doz takviye alan koronavirüs hastalarının bazılarında yan etki gözlemlendi. John Hopkins'ten Dr. Erin Michos, takviye alan gruplarda standart bakım alan grubuna göre daha fazla yan etki (mide bulantısı, ishal ve mide krampları) bildirildiğini belirtti.

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