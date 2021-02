'C vitamini' ile 'çinko' koronavirüsle savaşta fayda sağlamıyor 'C vitamini' ile 'çinko' koronavirüsle savaşta fayda sağlamıyor ABD’li bilim insanları John Hopkins Üniversitesinden Dr. Erin Michos ve Houston Metodist Hastanesi’nden Dr. Miguel Cainzos-Achirica, geçen Cuma günü kaleme aldıkları bilimsel makalede, C vitamini ile çinko takviyelerinin koronavirüsle savaşta hiçbir fayda sağlamadığını açıkladı. Dr. Michos, 214 koronavirüs hastası üzerinde yapılan klinik çalışma sonuçlarına baktıklarını ve araştırmaya daha fazla devam etmeye gerek duymadıklarını ifade etti.

