Koronavirüs Şubatın son haftası öğretmenler aşılanacak İsimler sisteme girildi
TÜRKİYE

Şubat'ın son haftası öğretmenler aşılanacak: İsimler sisteme girildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim verenler öncelikli olmak üzere öğretmenlerin listesinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirterek, şubatın son haftasında öğretmenlere ilk doz aşılamanın yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim ikinci yarıyılının köy okullarında başlaması dolayısıyla Iğdır’ın Gödekli İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

İsimler Sağlık Bakanlığı'na bildirildi

Yüz yüze eğitim verenler öncelikli olmak üzere öğretmenlerin listesinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirten Bakan Selçuk, "İsimler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftasında öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak" dedi.

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Bakan Selçuk ayrıca, 49 bin 300 okulun “Okulum Temiz” belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyleyerek "1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmayı hedefliyoruz.

İl ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı
OYNAT 00:58
Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim verenler öncelikli olmak üzere öğretmenlerin listesinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirterek, şubatın son haftasında öğretmenlere ilk doz aşılamanın yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: Aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde

1950 rakımdaki eve zorlukla ulaşan ekibin aşı yaptığı yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı
KORONAVİRÜS
1950 rakımdaki eve zorlukla ulaşan ekibin aşı yaptığı yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı
Abone Ol Google News
Balıkçılarıngeçim kaynağı oldu

Balıkçıların
geçim kaynağı oldu

​Bu balığın kuyruğunu getirenler binler kazandı.
Koronavirüsgeçiren 36 maske

Koronavirüs
geçiren 36 maske

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.
Şehitler Altıntaş ve Kabaklının naaşları memleketleri Gaziantepe getirildi

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.
İstanbul<br>kar altında

İstanbul
kar altında

​Meteoroloji uyardı: Kar kaç gün sürecek?
Aile içi<br>tartışmada katliam

Aile içi
tartışmada katliam

​Babasının elinden tüfeği alıp dehşet saçtı.
Düşünülenden<br>daha büyük

Düşünülenden
daha büyük

​Çin'e giden DSÖ uzmanından dikkat çeken açıklama.
Ağaçlar devrildi<br>araçlar hasar gördü

Ağaçlar devrildi
araçlar hasar gördü

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kan donduran<br>sözlere tutuklama

Kan donduran
sözlere tutuklama

​'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit etti.
Dinar'da<br>korkutan deprem

Dinar'da
korkutan deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir zarar yok.
Muhaliflerle<br>parti kuracak

Muhaliflerle
parti kuracak

İYİ Parti'li ​Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlığına başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.