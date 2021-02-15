Şubat'ın son haftası öğretmenler aşılanacak: İsimler sisteme girildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim ikinci yarıyılının köy okullarında başlaması dolayısıyla Iğdır’ın Gödekli İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

İsimler Sağlık Bakanlığı'na bildirildi

Yüz yüze eğitim verenler öncelikli olmak üzere öğretmenlerin listesinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiğini belirten Bakan Selçuk, "İsimler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftasında öğretmenlerimizin ilk doz aşısı yapılmaya başlanacak" dedi.

Okullar yüz yüze eğitime hazır

Bakan Selçuk ayrıca, 49 bin 300 okulun “Okulum Temiz” belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyleyerek "1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmayı hedefliyoruz.

İl ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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