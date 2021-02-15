Koronavirüs Çine giden DSÖ uzmanı Vuhanda Aralık 2019daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük
BİLİMSEL GELİŞMELER

Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek açıklama yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek açıklama yaptı.

Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.

  • Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da Kovid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

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Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı.

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