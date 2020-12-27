Koronavirüs Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görev yapan bekçi koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi koronavirüsten hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi Receb Ünlü, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ünlü’nün yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Haber Merkezi İHA
Hastanede çalışan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastanede çalışan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde polis noktasında, 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Recep Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü’nün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vali Yerlikaya paylaşımında:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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