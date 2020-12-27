Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi koronavirüsten hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde polis noktasında, 30 yılı aşkın süredir görev yapan bekçi Recep Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü’nün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Vali Yerlikaya paylaşımında:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

#CerrahpaşaTıpFakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü #Covid_19 nedeniyle kaybettik.



Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.



Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.@iuctf pic.twitter.com/4oAwQWy6lY REKLAM December 26, 2020