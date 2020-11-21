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Hayat Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı Prof Dr Asım Cenani hayatını kaybetti
GENEL SAĞLIK

Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti, Asım Cenani kimdir?

Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Tıp dünyasında yaptığı çalışmalarla tanınan, Genetik Tıbbi Biyoloji alanının öncüsü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca twitter hesabından duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Asım Cenani yaşamını yitirdi.
Asım Cenani yaşamını yitirdi.

Twitter adresinden acı haberi paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi.

“Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

ASIM CENANİ KİMDİR?

Prof. Dr. Asım Cenani 1931'de Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğrenimini 1951 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği sitogenetik laboratuvarının kurucusudur.

Genel Pediatri, Klinik Genetik, Sitogenetik ve Dismorfoloji üzerine özel çalışmaları ve literature büyük katkıları olmuştur.

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