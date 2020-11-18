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Denizli haberleri: Koronadan ölen doktor vasiyeti üzerine annesinin yanına gömüldü

Koronadan ölen doktor vasiyeti üzerine annesinin yanına gömüldü

İzmir’de koronavirüsten hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Cengiz Çil, vasiyeti üzerine Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kabri bulunan annesinin yanı başında son yolculuğuna uğurlandı. Pandemi dolayısıyla ellerinden bir şey gelmediğini belirten Çil’in abisi Gündüz Çil, “Annemin yanına defnedin beni dedi. Tek yapabildiğimiz bu. Çok üzgünüm ne bakabileceğiz ne de kum atabileceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Dr. Cengiz Çil’in yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.
Dr. Cengiz Çil’in yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölmeden önce 2006 yılında vefat eden annesi Gülşah Çil’in mezarının yanına defnedilmek için vasiyet veren Doktor Çil, dün İzmir’den Acıpayam ilçesine getirilerek annesinin mezarının yanına defnedildi. Dr. Çil’in yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamazken, vatandaşlardan sağlık çalışanlarının korunması için pandemi kurallarına uymalarını istedi.

Meslektaşını son yolculuğunda yalnız bırakmayan Dr. Timurhan Atilla, Cengiz Çin’in herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu belirterek, "Allah, ailesine ve geride kalanlara sabır versin. Pandemi sürecinde şehit olan sağlık çalışanlarının mekanları cennet olsun. Çok zor bir dönem geçiriyoruz. Biz göreve her zaman hazırız ama halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Lütfen maskelerimiz takalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Biz halkımız için varız, halkta bizim için bir şeyler yaparsa ölümleri aza indirir ve daha verimli bir şekilde çalışabiliriz. Cengiz ile 10 yıldan beri arkadaşız. Çok güzel günlerimiz geçti onunla. Sevilen ve etrafında saygı duyulan, her zaman herkesin işini çözmeye çalışan bir arkadaşımızdı” dedi.

İHA
İzmir’de koronavirüsten hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Cengiz Çil, vasiyeti üzerine Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kabri bulunan annesinin yanı başında son yolculuğuna uğurlandı.

“Mezarına toprak dahi atamadık”

  • Pandemi dolayısıyla ellerinden bir şey gelmediğini belirten Çil’in abisi Gündüz Çil de, “Annemin yanına defnedin beni dedi. Tek yapabildiğimiz bu. Onu yerine getirdik ve ne mezarını dahi kazamadık. Çok üzgünüm ne bakabileceğiz ne de kum atabileceğiz” diye konuştu.

Cengiz Çin’in ölüm haberiyle yıkılan kız kardeşi Filiz Çil ise cenaze töreni boyunca yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Çil, ağabeyinden gelecek iyi bir haberi beklediklerini ancak gelen acı haberle yıkıldıklarını söyledi. Çil, “Abim çok değerli, bilgili ve sevilen bir doktordu. Benim içinde çok değerliydi. Ona herkesten çok güveniyordum. Bizi yıktı gitti ve dayanamıyoruz onun acısına. Dönecek sandık ama olmadı. Artık dayanacak gücüm kalmadı, kalbim dayanmıyor” ifadelerini kullandı.

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