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Koronavirüs Cesetler şehrin göbeğinde ABDnin "felaket morgları" New Yorka park etti
DÜNYA

Cesetler şehrin göbeğinde: ABD'nin "felaket morgları" New York’a park etti

Vaka ve ölü sayısında koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ABD'den ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede hastane morglarının dolu olması nedeniyle “felaket morgları” olarak adlandırılan soğutmalı TIR'lar New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesindeki otoparka park edildi.

Haber Merkezi DHA
Morglar şehrin göbeğine park etti.
Morglar şehrin göbeğine park etti.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50’den fazla soğutmalı TIR kullanılmaya başlandı.

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Kan donduran görüntüler

New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan TIR'ların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenaze görevlilerinin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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En fazla ölüm New York'ta

Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu TIR'ın boş olduğunu ancak boş TIR'larda tutulan tüm cesetlerin yalnızca koronavirüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi. Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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