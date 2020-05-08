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Koronavirüs İstanbulda maske satışı başladı Hala 1 TLye satmayanlar var
TÜRKİYE

İstanbul’da maske satışı başladı: Hala 1 TL'ye satmayanlar var

Ticaret Bakanlığının maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu. Tanesi bir liradan iki kutu maske alan vatandaş, “Biraz önce başka bir yere sordum. Bu paraya vermeyeceğini belirtti. Eskisi gibi 150-160 lira istedi. Ben de tek tek dolaştım. Devletin istediği fiyattan veren yerden aldım. Kolay oldu. İkinci yere sordum. İkinci yerden aldım” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da 1 liralık maske satışı başladı
İstanbul’da 1 liralık maske satışı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından fiyatı KDV dahil en fazla bir lira olarak belirlenen cerrahi maskeler satılmaya başlandı. Vatandaşlar cerrahi maskelere, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden ulaşabiliyor.

BAZI YERLERDE BİR LİRADAN VERMİYORLAR

  • Tanesi 1 liradan iki kutu maske alan bir vatandaş, “Biraz önce başka bir yere sordum. Bu paraya vermeyeceğini belirtti. Eskisi gibi 150-160 lira istedi. Ben de tek tek dolaştım. Devletin istediği fiyattan veren yerden aldım. Kolay oldu. İkinci yere sordum. İkinci yerden aldım” diye konuştu.

Medikal ürün satıcı esnaf ise “Satışa başladık. Talep henüz çok fazla değil. 50’lik kutu olarak satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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