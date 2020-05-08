Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu

Son günlerde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntülerle gündeme gelen İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için harekete geçildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, kalabalıkların oluştuğu bölge ile ilgili önlemler aldı.

KORONAVİRÜS Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki görüntüye tepki: İyi bir görüntü vermedi

Bakan Koca uyarıda bulunmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nde oluşan kalabalıkların fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan uyarı yayınlamıştı. Bakan Koca, "İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerini kullanmıştı.