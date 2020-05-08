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Koronavirüs Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde maske takma zorunluluğu
TÜRKİYE

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu

Kontrollü sosyal hayat döneminde İstanbullular eski normale dönmeye başlamış, özellikle İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluğa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki göstererek, "İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım” açıklamasında bulunmuştu. Sosyal mesafe kuralarına uymayan vatandaşlar yetilileri harekete geçirdi. Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alarak maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Son günlerde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk had safhaya çıktı.
Son günlerde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk had safhaya çıktı.

Son günlerde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntülerle gündeme gelen İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için harekete geçildi. Beyoğlu Kaymakamlığı, kalabalıkların oluştuğu bölge ile ilgili önlemler aldı.

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
KORONAVİRÜS
Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki görüntüye tepki: İyi bir görüntü vermedi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki görüntüye tepki: İyi bir görüntü vermedi

Bakan Koca uyarıda bulunmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nde oluşan kalabalıkların fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan uyarı yayınlamıştı. Bakan Koca, "İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

  • Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dün de koronavirüs önlemleri hiçe sayılmıştı. Kalabalıkların oluştuğu bölgede maskesiz vatandaşlar ve sosyal mesafeye uymayanlar dikkat çekmişti.
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Maske ve 3 metre kuralı getirildi

Maske ve 3 metre kuralı getirildi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.
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