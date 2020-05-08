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Koronavirüs Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
TÜRKİYE

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Denizli’de vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, belediyenin oturulmaması için şeritlerle kapattığı parkta dip dibe maskesiz oturarak salgına davetiye çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.
Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.

Denizli’de polis ekiplerinin yüzlerce uyarısı, belediye ekiplerinin aldıkları önlemlere rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı. Vatandaşlar parklarda ise yasakları ihlal etti. Belediye ekiplerinin parka çektiği şeridi kopartan vatandaşlar, yan yana oturarak sohbet etti.

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.

Hasan Özden adlı vatandaş, şöyle konuştu:

  • “Şu anda millet çok gevşemiş durumda, çoğunda maske yok, maske olanlarda da burun kısımları açık. Çok yakın mesafede birbirleri ile temas halindeler, yani çok büyük bir gevşeme var. Ben dikkat ediyorum fakat etmeyenler çoğunlukta.”

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.

“Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum”

Niyazi Çoban ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya dikkat ettiğini kaydederek, sosyal mesafeyi her vatandaşın koruması ve dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Çoban, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Ben bir haftadan beri ilk defa çıktım dışarıya. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Telefonum bozuldu, mecburiyetten çıktım, şöyle bir bakayım dedim. İkinci bir evreye geçtiğimizin göstergesi herhalde pek de durum iç açıcı değil. Yani şu andaki veriler ile 2 günden bu yana yükselen hastalık seviyesi var, insanlar sokağa çıkmaya başlamış. Durum biraz zor düzelecek gibi geliyor.”
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