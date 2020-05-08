Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Denizli’de polis ekiplerinin yüzlerce uyarısı, belediye ekiplerinin aldıkları önlemlere rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı. Vatandaşlar parklarda ise yasakları ihlal etti. Belediye ekiplerinin parka çektiği şeridi kopartan vatandaşlar, yan yana oturarak sohbet etti.

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.

Hasan Özden adlı vatandaş, şöyle konuştu:

“Şu anda millet çok gevşemiş durumda, çoğunda maske yok, maske olanlarda da burun kısımları açık. Çok yakın mesafede birbirleri ile temas halindeler, yani çok büyük bir gevşeme var. Ben dikkat ediyorum fakat etmeyenler çoğunlukta.”

Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı.

“Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum”

Niyazi Çoban ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya dikkat ettiğini kaydederek, sosyal mesafeyi her vatandaşın koruması ve dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Çoban, şu şekilde açıklamada bulundu: