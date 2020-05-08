Maskede tavan fiyat 1 lira: 50'li paketler halinde satışa sunulacak

Cerrahi maskelerin satış fiyatı belli oldı. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satılacak. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceğini açıkladı.
50’Lİ PAKETLERDE OLACAK
- İlk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da maske satışı bugün başlayacak. Ardından, büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskeler satılacak. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması için çalışmalar devam ediyor. Hükümet, bir aylık süreçte 40 milyondan fazla kişiye ücretsiz maske dağıttı. Bu kapsamda dağıtılan maske 160 milyon adedi buldu.