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Koronavirüs Maskede tavan fiyat 1 lira 50li paketler halinde satışa sunulacak
TÜRKİYE

Maskede tavan fiyat 1 lira: 50'li paketler halinde satışa sunulacak

Koronavirüsten korunmak için gerekli cerrahi maskeler, perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacak. İlk olarak İstanbul’da başlayacak uygulamayla maskeler marketlerde de 50’li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10’lu paketler halinde de satış başlayacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cerrahi maskelerin satış fiyatı belli oldı. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satılacak. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceğini açıkladı.

50’Lİ PAKETLERDE OLACAK

  • İlk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da maske satışı bugün başlayacak. Ardından, büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskeler satılacak. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması için çalışmalar devam ediyor. Hükümet, bir aylık süreçte 40 milyondan fazla kişiye ücretsiz maske dağıttı. Bu kapsamda dağıtılan maske 160 milyon adedi buldu.

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