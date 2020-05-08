Maskede tavan fiyat 1 lira: 50'li paketler halinde satışa sunulacak Koronavirüsten korunmak için gerekli cerrahi maskeler, perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacak. İlk olarak İstanbul’da başlayacak uygulamayla maskeler marketlerde de 50’li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10’lu paketler halinde de satış başlayacak.

Nur Banu Aras 08 Mayıs 2020, 01:00 Yeni Şafak