Evde maske tarifi: Bebeklere takmayın, şuuru kapalıda maske olmaz

Sağlık Bakanlığı, evde maske yapımı konusunda pratik bilgiler verdi.
Bilim Kurulu’nun tavsiyesi sonrası Sağlık Bakanlığı maskelerin hem yapımı hem de hem de kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bir çalışma hazırladı. Dikişli veya dikişsiz yapılabilecek maskelerin yüze oturması gerektiği vurgulandı. Adım adım evde maske yapımı şöyle:
DİKİŞLİ MASKE İÇİN MALZEME
- Dikişli maske için gerekli malzemeler:
- -2 adet 24 santime 18 santim pamuklu kumaş.
- - 2 adet esnek olmayan 70 santim uzunluğunda 1 santim genişliğinde ip veya kumaş şerit.
- -2 adet 25 santim uzunluğunda 2 milim genişliğinde yumuşak lastik.
- -İğne ve iplik.
- -Çengelli iğne veya tek toka.
- -Makas
MASKENİN YAPILIŞI
- Sıkı dokunmuş pamuklu kumaşı 24 santime 18 santim ölçüsünde iki adet olmak üzere kesin.
- Kestiğiniz iki kumaşı üst üste koyun.
- Uzun kenarları bir santim içeri doğru katlayın ve dikin.
- Kısa kenarları 1.5 santim içeri doğru katlayın, içinden ip veya lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından dikin.
- İpi kumaşı veya lastiği maskenin kısa kenarlarının içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.
- Lastik kullandıysanız maskenin yanlarındaki dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın.
- Esnek olmayan kumaş kullandıysanız dikişli bölümün içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlayın.
- İçinden ip veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten sonra ipin, lastiğin giriş-çıkış yerlerini dikerek ipi veya lastiği sabitleyin.
- Maskeyi yüzüne oturacak şekilde ayarlayın.
DİKİŞSİZ MASKE İÇİN GEREKENLER
- Yaklaşık 50 santim kenar uzunluğuna sahip, kare şeklinde pamuklu kumaş.
- 2 adet paket lastiği veya lastikli saç tokası.
- Pamuklu kumaşı karşılıklı iki kenarından yaklaşık 10 santim içe doğru katlayın.
- Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki kumaşı, iki uzun kenar ortada buluşacak şekilde tekrar içe doğru katlayın.
- Paket lastiği veya lastikli saç tokasını dikdörtgen şeklindeki kumaşın iki kısa kenarından geçirin. Lastikler ve kısa kenarlar arasında yaklaşık 15 santim mesafe olsun.
- Kısa kenarları içe doğru katlayın.
- Maskenin açılmasını engellemek için, kumaşın bir kısa kenarını aralayıp diğer kısa kenarı bu aralığa yerleştirin.
- Maskeyi lastiklerinden tutup kulaklarınıza geçirin ve yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın.
2 YAŞIN ALTINDA ÇOCUKLARA KULLANMAYIN
Vatandaşın maske kullanımında dikkat etmesi gereken kurallar da şu şekilde sıralandı:
- Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.
- Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.
- Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla yıkayın.
- Çıkardığınız bez maskeyi yıkamadan tekrar kullanmayın.
- Bez maske, 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntı yaşayanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli bulunanlarda kullanılmamalıdır.