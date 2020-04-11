​Evde maske tarifi! Evde maske nasıl yapılır? Maske yapımına ilişkin pratik bilgiler Evde maske tarifi: Bebeklere takmayın, şuuru kapalıda maske olmaz Bilim Kurulu’nun tavsiyesi sonrası Sağlık Bakanlığı maskelerin hem yapımı hem de hem de kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bir çalışma hazırladı. Dikişli veya dikişsiz yapılabilecek maskelerin yüze oturması gerektiği vurgulandı.

Fazlı Şahan 11 Nisan 2020, 12:28 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 12:35 Yeni Şafak