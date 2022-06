DSÖ'den endişelendiren açıklama: Daha tehlikeli bir koronavirüs varyantı her an çıkabilir DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, daha tehlikeli bir koronavirüs varyantının her an çıkabileceğini belirterek, "Çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi ve bunu, salgın bitene kadar söyleyeceğiz" dedi.

