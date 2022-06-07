Dünya ABDde milyonlarca doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti
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ABD'de milyonlarca doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti

Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı kullanılamayarak atıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDde milyonlarca doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti
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ABD'de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısının çöpe atıldığı belirtildi. NBC’nin haberine göre, Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı kullanılamayarak atıldı.

Atılan dozların federal hükümet tarafından eyaletlere sağlanan miktarın toplamının yüzde 11'ine tekabül ettiği kaydedildi.

OKLAHAMA VE ALASKA İSRAFTA BAŞI ÇEKEN EYALETLER OLDU

Eyalet bazında Oklahoma ile Alaska'nın ellerindeki aşıların yaklaşık yüzde 28’ini atarak israfta başı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşıların raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atıldığı bildirildi.

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