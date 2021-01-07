Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,9 milyonu aştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle ABD'de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 164'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle ABD'de kaydedildi.

  • Can kayıplarında bu ülkeyi 199 bin 315 ile Brezilya, 150 bin 592 ile Hindistan, 129 bin 987 ile Meksika, 78 bin 508 ile İngiltere, 77 bin 291 ile İtalya, 66 bin 565 ile Fransa, 60 bin 457 ile Rusya, 55 bin 933 ile İran, 51 bin 675 ile İspanya, 44 bin 723 ile Kolombiya ve 43 bin 976 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dün genelinde vaka sayısı 88 milyon 198 bin 639'a ulaşırken, virüs bulaşan 63 milyon 421 bin 654 kişi iyileşti. Halen 22 milyon 875 bin 821 hastanın tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı Koca: Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük

Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Kısıtlamalar netice vermeye devam ediyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Kısıtlamalar netice vermeye devam ediyor
Abone Ol Google News
Kadıköyde kritik galibiyet

Kadıköy'de kritik galibiyet

​F.Bahçe Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Aşı için kritik toplantı 6 saat sürdü.
Onlar teröristti

Onlar teröristti

​ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Trump'ı hedef aldı.
Trump <br>görevden alınmalı

Trump
görevden alınmalı

​ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı.
Her geçen gün azalıyor

Her geçen gün azalıyor

Koronavirüs tablosu olumlu seyrediyor.

Trump'a <br>sosyal medya şoku!

Trump'a
sosyal medya şoku!

​Hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı.

​ABD'de yaşananlar yeni gerçeğe karşı başlayan ilk ayaklanma.
Hamsi avına <br>yasak getirildi

Hamsi avına
yasak getirildi

​Bakanlık alınan kararın nedenini açıkladı.
HDP'den Boğaziçi <br>eylemlerine destek

HDP'den Boğaziçi
eylemlerine destek

HDP'li Ersoy, gözaltına alınanlara desteğe gidip 'yanınızdayız' mesajı verdi.

Demirtaş 108 şüpheliyle birlikte yargılanacak

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.