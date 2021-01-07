Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı Kısıtlamalar netice vermeye devam ediyor
TÜRKİYE

7 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Kısıtlamalar netice vermeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Veriler incelendiğinde kısıtlamaların neticesi olarak vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Ölü sayısındaki azalış eğilimi ise sürüyor. İşte 7 Ocak koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

7 Ocak'ta kaç kişi öldü?

Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

  • Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."

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