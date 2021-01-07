Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük
TÜRKİYE

​Sağlık Bakanı Koca: Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük

Sağlık Bakanı Koca: Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirten Bakan Koca, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.

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