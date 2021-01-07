​Sağlık Bakanı Koca: Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021