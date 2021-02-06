Koronavirüs Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
DÜNYA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 milyonu aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 106 milyon 3 bin 585'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 407 bin 324 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 815 bin 222 ile Hindistan, 9 milyon 449 bin 88 ile Brezilya, 3 milyon 951 bin 233 ile Rusya, 3 milyon 911 bin 573 ile İngiltere, 3 milyon 296 bin 747 ile Fransa, 2 milyon 971 bin 914 ile İspanya, 2 milyon 611 bin 659 ile İtalya, 2 milyon 516 bin 889 ile Türkiye, 2 milyon 276 bin 371 ile Almanya, 2 milyon 142 bin 660 ile Kolombiya, 1 milyon 970 bin 9 ile Arjantin, 1 milyon 912 bin 871 ile Meksika, 1 milyon 545 bin 530 ile Polonya, 1 milyon 470 bin 516 ile Güney Afrika, 1 milyon 459 bin 370 ile İran, 1 milyon 241 bin 479 ile Ukrayna, 1 milyon 173 bin 45 ile Peru, 1 milyon 147 bin 10 ile Endonezya ve 1 milyon 30 bin 112 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 904 bin 667 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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