Koronavirüs Burundi koronavirüs aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu
DÜNYA

Burundi koronavirüs aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duymadığını duyurdu.

  • Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aşıların henüz gerekli olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Salgınla mücadelede önlemlerin daha önemli olduğunu vurgulayan Ndikumana, hastaların yüzde 95'inin iyileştiğine dikkati çekti.

Ülkeye giriş ve çıkışlar dahil Kovid-19 tedbirlerini uygulamaya devam eden Burundi'de, şimdiye kadar 1686 kişide virüs tespit edildi, 773 kişi hayatını kaybetti.

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