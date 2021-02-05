Burundi koronavirüs aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu

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‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Hakkari'deki HDP il binası önünde 3’üncü kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. HDP'lile ise geçen hafta olduğu gibi bu hafta da annelerin sesini bastırmak için hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.