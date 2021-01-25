Koronavirüs Moderna bu kez Güney Afrikada çıkan yeni Kovid-19 türü için aşı çalışması başlatıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Moderna bu kez Güney Afrika'da çıkan yeni Kovid-19 türü için aşı çalışması başlatıyor

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu. Öte yandan, Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin Kovid-19 aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Fransa'dan Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay
DÜNYA
Fransa'dan Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay

"Aşının koruyuculuğu beklenen seviyenin üstünde"

  • Öte yandan, Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi
KORONAVİRÜS
AB Komisyonu Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

Antikor seviyesi test edilecek

Açıklamada, B.1.351'e karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlanmasının planlandığı ve çalışmada, orijinal aşıya takviye doz eklenmesinin, virüsün yeni türüne karşı antikor seviyelerini artırıp artırmayacağının test edileceği kaydedildi.

"Güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmak mantıklı"

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Abone Ol Google News
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

Kayserispor'u yenen Fenerbahçe zirve ile farkı ikiye indirdi.
Skyroad ile keşfettiler

Skyroad ile keşfettiler

Fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

​Deprem konutlarını teslim töreninde Elazığlılara hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.