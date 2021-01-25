Moderna bu kez Güney Afrika'da çıkan yeni Kovid-19 türü için aşı çalışması başlatıyor ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu. Öte yandan, Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 25 Ocak 2021, 19:22 Son Güncelleme: 25 Ocak 2021, 19:38 AA