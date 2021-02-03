Koronavirüs Dünya onu konuşmuştu İngilterede sağlık çalışanları için 275 milyon TL bağış toplayan Tom Moore koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

Dünya onu konuşmuştu: İngiltere'de sağlık çalışanları için 275 milyon TL bağış toplayan Tom Moore koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında sağlık çalışanları için 33 milyon sterlin (275 milyon TL) bağış toplamayı başararak İngiltere’nin simge isimlerinden biri olan Yüzbaşı Tom Moore, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başında Moore evinin bahçesinde yürüteç ile tam 100 tur yürüme vaadinde bulunmuş ve halktan kendisine internet üzerinden destek olmalarını istemişti.

Haber Merkezi Diğer
Tom Moore
Tom Moore

İngiltere’de koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yardım kampanyası başlatan II. Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kraliçe Elizabeth şövalye ilan etmişti

İngiltere kraliçesi ikinci Elizabeth, Moore'un ailesi taziye mesajlarını iletti. İkinci Dünya Savaşında görev yapan emekli yüzbaşı Tom Moore, yardım çalışmasından dolayı geçen temmuzda Kraliçe tarafından şövalye ilan edilmişti.

  • Salgının başında Moore evinin bahçesinde yürüteç ile tam 100 tur yürüme vaadinde bulunmuş ve halktan kendisine internet üzerinden destek olmalarını istemişti.

İngiltere’de salgının simge ismi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
KORONAVİRÜS
İngiltere’de salgının simge ismi koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Moore'un bu çağrısı geniş yankı uyandırmış, sağlık çalışanları için 33 milyon pound bağış toplanmıştı.

Geçen nisan ayında 100 yaşına basan Moore'un doğumgünü ülke genelinde etkinliklerle kutlanmıştı.

İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
OYNAT 00:00
İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için toplandığı milyonlarca lira bağışla gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore bugün 100 yaşına girdi. Moore için 2'inci Kraliçe Elizabeth tebrik kartı gönderirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görüntülü mesaj yayınladı.


Dünya onu konuşmuştu: Koronavirüs için 275 milyon TL bağış toplayan gazi şövalye oluyor
KORONAVİRÜS
Dünya onu konuşmuştu: Koronavirüs için 275 milyon TL bağış toplayan gazi şövalye oluyor
Abone Ol Google News
12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.
Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

​OPPO'nun yeni kamera teknolojisi şaşırtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğana İmparator sürprizi: Salon Haydi söyle diye inledi

​Partisinin beş farklı ildeki kongresinde hitap ediyor.

Yürek ısıtan anlar

Yürek ısıtan anlar

​Diyarbakır'da polisler çocuklarla kar topu oynadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.